Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |04:07 WIB
7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani
Fakta Data NPWP Bocor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Di mana nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Berikut fakta-fakta Data NPWP pejabat bocor yang dirangkum Okezone, Minggu (22/9/2024):

1. Respon Jokowi

Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk segera mengecek dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Sri Mulyani Evaluasi

Sri Mulyani merespon 6 juta data NPWP diduga bocor termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783/kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065513/ditjen-pajak-bantah-data-6-juta-npwp-bocor-ZMWxG9HOIh.jpg
Ditjen Pajak Bantah Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065422/ditjen-pajak-ungkap-fakta-terbaru-soal-data-6-juta-npwp-bocor-UWQ9KvWa0Y.jpeg
Ditjen Pajak Ungkap Fakta Terbaru soal Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065042/reaksi-jokowi-usai-6-juta-data-npwp-bocor-termasuk-miliknya-dan-gibran-Yt7qGTpuCK.png
Reaksi Jokowi Usai 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Miliknya dan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064907/kebocoran-6-juta-data-npwp-sri-mulyani-ke-dirjen-pajak-evaluasi-00lgNJNlFS.jpg
Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064788/6-juta-data-npwp-diduga-bocor-ini-penjelasan-ditjen-pajak-K9esmE4HPR.jpg
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement