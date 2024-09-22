7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani

JAKARTA - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Di mana nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Berikut fakta-fakta Data NPWP pejabat bocor yang dirangkum Okezone, Minggu (22/9/2024):

1. Respon Jokowi

Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk segera mengecek dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Sri Mulyani Evaluasi

Sri Mulyani merespon 6 juta data NPWP diduga bocor termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta,