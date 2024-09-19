Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |12:42 WIB
Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!
Soal Kebocoran Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk segera mengecek dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

6 juta data NPWP diduga bocor termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9)

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Telusuri berita finance lainnya
