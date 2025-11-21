Kemenkop Raih Anugerah Penggerak Inovasi APN 2025, Menteri Ferry: Kita Kembalikan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menerima penghargaan dari iNews Media Group (IMG) dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 untuk kategori Penggerak Inovasi untuk Negeri, terkait program Koperasi Desa Merah Putih.

Ferry Juliantono mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian, alias tiang penyangga perekonomian nasional. Menurutnya, konsep tersebut dinilai lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian di daerah.

"Saya merasa terima kasih dan terhormat diberi apresiasi oleh MNC sebagai penggerak inovasi. Dalam kapasitas saya sebagai Menteri Koperasi, ini tentu merupakan kebanggaan," ujarnya saat ditemui usai APN 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower, Kamis malam (20/11/2025).

Lebih lanjut, Ferry melaporkan hingga saat ini sudah ada 82 ribu koperasi yang berbadan hukum. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia dan memberikan pelatihan sebelum resmi beroperasi pada tahun 2026, sesuai target pemerintah.

"Sesungguhnya apa yang kami lakukan sekarang adalah membangun kembali koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Ini bisa kita wujudkan lewat program Koperasi Desa Merah Putih," kata Ferry.

Dia menambahkan, penganugerahan yang diterima dari iNews Media Group ini didedikasikan sekaligus sebagai apresiasi untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih.