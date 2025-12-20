Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PMO Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Lokomotif Ekonomi Desa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |15:03 WIB
PMO Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Lokomotif Ekonomi Desa
PMO Koperasi Disiapkan Jadi Lokomotif Ekonomi Desa (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Kementerian Koperasi bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan ESQ menggelar Program Pengembangan Talenta Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada 20–21 Desember 2025 di Jakarta.

Diikuti 300 peserta PMO yang berasal dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, program ini menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola dan keberlanjutan program KDKMP di seluruh Indonesia. Para PMO ini dipersiapkan menjadi penggerak utama sekaligus pengawal pelaksanaan program KDKMP di daerah.

Rangkaian kegiatan difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan, kolaborasi tim, serta pembentukan pola pikir bertumbuh (growth mindset).

Peserta mendapatkan pembekalan mulai dari internalisasi nilai-nilai koperasi, pengelolaan potensi dan dinamika tim, penyusunan rencana pengembangan diri, hingga perencanaan strategis koperasi yang berorientasi pada visi, bisnis, dan rencana aksi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, keberhasilan program KDKMP sangat ditentukan oleh kesiapan dan kualitas sumber daya manusia, khususnya peran strategis PMO di lapangan.

“PMO memiliki peran kunci dalam memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan secara terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui program pengembangan talenta ini, kami ingin menyiapkan PMO yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepemimpinan dan integritas,” ujar Krisdianto dalam sambutannya, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dia menambahkan, LPDB Koperasi berkomitmen mendukung penguatan koperasi secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga pengembangan kapasitas.

“LPDB Koperasi hadir sebagai mitra strategis Kementerian Koperasi dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat. Penguatan SDM PMO merupakan fondasi penting agar koperasi desa dan kelurahan mampu tumbuh mandiri, produktif, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kolaborasi dengan ESQ, para peserta juga dibekali penguatan karakter dan kepemimpinan berbasis nilai, sehingga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan teladan dalam pengelolaan koperasi di daerah.

 

