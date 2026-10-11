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3 Fakta RI Punya Uang, Gaji PNS Naik

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |05:29 WIB
3 Fakta RI Punya Uang, Gaji PNS Naik
Gaji PNS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan negara punya anggaran untuk menaikkan gaji guru, pegawai negeri sipil (PNS), hakim, jaksa hingga polisi.

Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

Berikut fakta-fakta Indonesia punya uang, gaji PNS naik yang dirangkum Okezone, Minggu (11/10/2026).

1. Satgas PKH

Diketahui, kali ini Satgas PHK berhasil menyerahkan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp13.241.335.681.910,13 atau Rp13,2 triliun kepada negara.  Selain itu, pemerintah juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektare.

"Terima kasih Satgas PKH. Untuk kesekian kali saya sampaikan, teruskan pekerjaan saudara. Teruskan. Apa yang saudara kerjakan, ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita,” kata Prabowo.

 

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Topik Artikel :
gaji Prabowo Subianto pns Gaji PNS
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