Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji ke-13 2026 Sudah Cair Rp24 Triliun untuk 5,5 Juta ASN dan Pensiunan, Cek Rekening!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:51 WIB
Gaji ke-13 2026 Sudah Cair Rp24 Triliun untuk 5,5 Juta ASN dan Pensiunan, Cek Rekening!
Gaji ke-13 2026 Sudah Cair Rp24 Triliun untuk 5,5 Juta ASN dan Pensiunan, Cek Rekening! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran gaji ke-13 mencapai Rp24,05 triliun hingga 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.Realisasi anggaran gaji ke-13 ini diterima lebih dari 5,5 juta aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantono mengatakan, pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai di instansi pemerintah pusat mendominasi dengan serapan dana mencapai Rp13,9 triliun. 

Anggaran ini disalurkan kepada total 2.353.392 pegawai dan personel di lingkungan pusat, yang meliputi berbagai status kepegawaian mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

"Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi gaji ke-13 yang telah dibayarkan sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai atau personil," ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Jika dibedah lebih dalam per sektor, pemanfaatan anggaran untuk masing-masing kelompok aparatur di pusat yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disalurkan sebesar Rp7,559 triliun yang diperuntukkan bagi 902.265 pegawai.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat mencapai Rp1,203,9 triliun untuk memenuhi hak 387.311 pegawai. Anggota Polri dengan pembayaran menyerap dana Rp1,897,8 triliun bagi 477.433 personel keamanan.

Adapun Prajurit TNI dengan hak perlindungan pertahanan ini menyerap anggaran Rp3,078,9 triliun untuk 574.824 personel. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersalurkan Rp132,8 miliar yang dialokasikan bagi 11.559 pekerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222193/gaji_pns-xboI_large.jpeg
Cair Hari Ini, Berikut Daftar ASN yang Dipastikan Tak Dapat Gaji ke-13 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221253/pns-MR4n_large.jpg
5 Fakta Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221412/gaji_pns-0iVG_large.jpeg
Gaji ke-13 PNS 2026 Akan Cair Juni, Segini Besarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/622/3221190/pns-L6ZT_large.png
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026, dari Besaran hingga Tak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220035/rupiah-Cvsq_large.jpg
Berapa Besaran Gaji ke-13 Pensiunan 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215584/pns-3NB6_large.jpg
Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Mei 2026? Ini Jadwal Terbaru dan Cara Cek Penerimanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement