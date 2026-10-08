Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkop Buka Suara soal Gaji ASN Lewat Koperasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |21:19 WIB
Kemenkop Buka Suara soal Gaji ASN Lewat Koperasi
Gaji PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) buka suara menanggapi rencana pelibatan koperasi dalam menyalurkan gaji dan pembayaran dana pensiun aparatur sipil negara (ASN).

Seskemenkop, Ahmad Zabadi memastikan belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN.

Menurutnya, Kabar yang beredar sebenarnya berfokus pada bagaimana memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik.

“Contohnya saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank" kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Ia menegaskan bahwa peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, kehadiran koperasi justru agar masyarakat punya lebih banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai regulasi.

"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Ahmad Zabadi mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan arah transformasi koperasi agar tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi anggota, tetapi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemenkop Koperasi pns Gaji PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246472/ojk-yBml_large.jpg
Wacana Koperasi Salurkan Gaji PNS dan Pensiun, Ini Kata OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/622/3222344/rupiah-cYNW_large.jpg
Gaji ke-13 2026 Sudah Cair Rp24 Triliun untuk 5,5 Juta ASN dan Pensiunan, Cek Rekening!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222193/gaji_pns-xboI_large.jpeg
Cair Hari Ini, Berikut Daftar ASN yang Dipastikan Tak Dapat Gaji ke-13 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221253/pns-MR4n_large.jpg
5 Fakta Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221412/gaji_pns-0iVG_large.jpeg
Gaji ke-13 PNS 2026 Akan Cair Juni, Segini Besarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/622/3221190/pns-L6ZT_large.png
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026, dari Besaran hingga Tak Dipotong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement