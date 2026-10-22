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Bansos Beras 30 Kg di Oktober-Desember 2026 Siap Disalurkan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |20:00 WIB
Bansos Beras 30 Kg di Oktober-Desember 2026 Siap Disalurkan
Bansos Beras 30 Kg di Oktober-Desember 2026 Siap Disalurkan (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Perum Bulog memastikan kesiapan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III untuk alokasi Oktober, November dan Desember 2026 dengan total 30 kilogram (kg). Saat ini, stok beras dan kemasan telah disiapkan, namun penyalurannya masih menunggu data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah menerima surat penugasan penyaluran bantuan pangan tersebut. Dengan demikian, distribusi dapat segera dilakukan setelah data penerima bantuan diterima dari Kemensos.

"Suratnya sudah keluar. Untuk kemasan dan berasnya juga sudah siap semuanya. Tinggal menunggu nama-nama penerima yang belum kami terima dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan sudah bisa keluar dan segera kita salurkan," ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, kesiapan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, terutama menjelang akhir tahun.

Selain melalui bantuan pangan, Bulog juga menjalankan program stabilisasi melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

 

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