3 Fakta Izin Beras Fortifikasi Dimoratorium hingga Ancaman Pidana Jual di Atas HET

3 Fakta Izin Beras Fortifikasi Dimoratorium hingga Ancaman Pidana Jual di Atas HET (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi. Langkah ini dilakukan guna memperbaiki tata kelola, menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi di pasar.

Sementara, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta izin beras fortifikasi dimoratorium, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

1. Moratorium Izin Beras Fortifikasi

Mentan Amran menegaskan bahwa moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi.

Dia mengatakan pihaknya bersama Satgas Pangan Polri kini tengah memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi.

"Sudah moratorium, enggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya enggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini enggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel," tegasnya.

Amran mengungkap dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar," ujarnya.

2. Evaluasi Beras Fortifikasi

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang.

Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ungkap Andriko.

Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambahnya.