10 Juta Biomassa Ditargetkan Jadi Bahan Bakar PLTU, Buka Peluang 150 Ribu Lapangan Kerja Hijau

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong penguatan ekosistem biomassa nasional untuk meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pembangkit listrik hingga 10 juta ton per tahun, sekaligus membuka peluang penciptaan 150 ribu lapangan kerja hijau (green jobs).

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi program cofiring di 52 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN Group, pengembangan rantai pasok biomassa berbasis sumber daya domestik, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menjelaskan bahwa peningkatan pemanfaatan biomassa menjadi bagian dari strategi PLN EPI dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dari limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sejak pertama kali diterapkan pada 2020, program cofiring terus berkembang dan hingga 2025 telah diimplementasikan di 52 PLTU dengan total pemanfaatan biomassa mencapai 2,352 juta ton.

"Kalau kita hitung berdasarkan teknologi pembangkit, untuk PLTU dengan teknologi PC kita dorong pemanfaatan biomassa hingga 10 persen, CFB di atas 25 persen, dan stoker di atas 70 persen. Jika seluruh potensi itu dikalkulasikan, kebutuhan biomassa PLN bisa mencapai sekitar 8–10 juta ton," ujar Hokkop di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Hokkop, peluang peningkatan pemanfaatan biomassa masih terbuka luas melalui optimalisasi teknologi pembangkit yang telah beroperasi. PLN mengoperasikan tiga jenis teknologi pembangkit, yakni pulverized coal (PC), circulating fluidized bed (CFB), dan stoker, yang masing-masing memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap biomassa sesuai karakteristik teknologi dan spesifikasi bahan bakar.

Salah satu implementasi optimalisasi tersebut terlihat di PLTU Sanggau, Kalimantan Barat, yang menggunakan teknologi stoker dan telah mampu memanfaatkan biomassa hingga sekitar 73 persen. Bahkan, teknologi tersebut memiliki potensi substitusi batu bara hingga 100 persen apabila kualitas dan karakteristik biomassa memenuhi persyaratan teknis pembangkit.

Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan tersebut, PLN EPI terus mendorong penguatan kualitas biomassa, khususnya dari sisi nilai kalor, kadar air, dan karakteristik material. Pengolahan biomassa menjadi produk seperti wood pellet dan wood chip juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesesuaian bahan bakar dengan kebutuhan teknologi pembangkit.

Dari sisi realisasi, pemanfaatan biomassa PLN menunjukkan tren pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. Volume cofiring meningkat dari 9.728 ton pada 2020 menjadi 282.581 ton pada 2021, kemudian 585.663 ton pada 2022, dan 1,006 juta ton pada 2023. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 1,624 juta ton pada 2024 dan 2,352 juta ton pada 2025.