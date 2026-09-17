Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Co-firing Biomassa di PLTU Bolok, Pasok Listrik Pulau Timor

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |22:00 WIB
Co-firing Biomassa di PLTU Bolok, Pasok Listrik Pulau Timor
Co-firing Biomassa di PLTU Bolok, Pasok Listrik Pulau Timor (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip penampakan PLTU Bolok di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). PLTU Bolok berkapasitas 2 x 16,5 megawatt (MW) merupakan salah satu pembangkit yang menopang kebutuhan listrik di Pulau Timor. 

Pembangkit yang telah beroperasi sejak 2013 tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem kelistrikan NTT sekaligus mengurangi ketergantungan pembangkit terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi mengatakan, kunjungan lapangan menjadi penting bagi Dewan Komisaris untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi kebijakan perusahaan, khususnya dalam memastikan pasokan energi primer dapat mendukung operasional pembangkit secara andal.

“Keandalan pembangkit tidak dapat dipisahkan dari kesiapan energi primernya. Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, mulai dari kesiapan pasokan, pengelolaan persediaan hingga pemanfaatan biomassa, sehingga dapat menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan kebijakan strategis perusahaan,” kata Nikson dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Nikson, karakteristik geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari wilayah kepulauan membutuhkan pengelolaan rantai pasok energi primer yang adaptif. Aspek ketersediaan sumber, moda transportasi, kondisi cuaca, kesiapan fasilitas penerimaan hingga kecukupan persediaan perlu dikelola secara terintegrasi untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

“NTT memiliki tantangan logistik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Karena itu, pengamanan pasokan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan berbagai risiko agar energi primer dapat tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit,” ujarnya.

Selain memastikan kesiapan pasokan energi primer, kunjungan juga meninjau implementasi pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara melalui program cofiring. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PLN Group meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik sekaligus mendukung agenda transisi energi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/320/3241263/biomassa-Qbkx_large.jpg
Tingkatkan Pemanfaatan Biomassa untuk PLTU, Transisi Energi Tanpa Deforestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/320/3237675/pltu-VqfY_large.jpg
Dampak PLTU Suralaya terhadap Polusi Jakarta Perlu Dikaji secara Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220719/biomassa-Epjl_large.jpg
Kurangi Batu Bara, Biomassa Sekam Padi Dipasok untuk Cofiring PLTU Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212644/iwip-Y4MG_large.jpg
Limbah PLTU, IWIP Sulap FABA Jadi Bahan Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211160/biomassa-qR3I_large.jpg
Kembangkan Gasifikasi Biomassa, Karimun Jadi Pilot Project Dedieselisasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210622/biomassa-DFb8_large.jpg
RI Perkuat Rantai Pasok Bioenergi, Sulap Cangkang Sawit Jadi Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement