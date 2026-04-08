HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan Gasifikasi Biomassa, Karimun Jadi Pilot Project Dedieselisasi Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |10:12 WIB
Kembangkan Gasifikasi Biomassa, Karimun Jadi Pilot Project Dedieselisasi Nasional (Foto: PLN EPI)
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan gasifikasi biomassa sebagai solusi percepatan program dedieselisasi, terutama di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik interkoneksi. 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN EPI dan PT Karimun Power Plant (KPP) untuk pengembangan bisnis syngas gasifikasi berbasis biomassa, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission (NZE) 2060 pada Senin 6 April 2026.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pemanfaatan biomassa tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan sekitar 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar Hokkop di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya difokuskan pada co-firing di PLTU, tetapi bisa dikembangkan jalur baru melalui syngas berbasis gasifikasi biomassa yang lebih fleksibel digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun sistem isolated.

"Gasifikasi biomassa ini menjadi solusi konkret untuk daerah isolated yang masih bergantung pada solar. Dengan pendekatan ini, kita bisa menekan biaya energi sekaligus mengurangi emisi," tambahnya.

 

RI Perkuat Rantai Pasok Bioenergi, Sulap Cangkang Sawit Jadi Listrik
Co-firing PLTU, RI Siap Garap Potensi Sorgum untuk Biomassa
Pengadaan Batu Bara untuk Keandalan Pasokan Listrik di RI Diperkuat
6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton 
Biomassa untuk PLTU, Ini Cara Perkuat Desa RI Capai Target Net Zero Emission
Bye Batu Bara! RI Punya Fasilitas Hub Biomassa, Jamin Pasokan ke PLTU
