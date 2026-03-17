HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengadaan Batu Bara untuk Keandalan Pasokan Listrik di RI Diperkuat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |08:16 WIB
Pasokan Batu Bara untuk Keandalan Pasokan Listrik di RI Diperkuat (Foto: PLN EPI)
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Langkah ini dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan PLTU serta pemasok batubara terkait.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, perusahaan berfungsi sebagai pelaksana kuasa pengadaan batu bara berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).

“PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP sebagai pengelola PLTU terkait” ujar Mamit di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Koordinasi Logistik Pengadaan Batu Bara 

Dalam pelaksanaannya, PLN EPI memastikan koordinasi logistik pengadaan batu bara berjalan melalui mekanisme rapat bersama antara PLN, PLN IP, PLN NP, serta pemasok batubara. Mamit menjelaskan bahwa pengaturan tujuan pengiriman batubara dari tambang ke unit PLTU dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang difasilitasi PLN EPI.

Forum tersebut menentukan jadwal pengapalan, tujuan pengiriman, kuantitas pasokan batubara serta sumber pasokan yang dibutuhkan oleh masing-masing pembangkit.

“Mekanismenya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batubara dan PLTU masing-masing,” ujarnya.

 

