Transaksi Batu Bara DMO Didorong Gunakan Rupiah, Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |14:13 WIB
Transaksi Batu Bara DMO Didorong Gunakan Rupiah, Ini Alasannya (Foto: PLN)
JAKARTA - Transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik didorong mengggunakan Rupiah. Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo menilai penggunaan Rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketergantungan sektor minyak dan gas terhadap dinamika global.

“Penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara dapat dipertimbangkan sebagai strategi jangka pendek untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijaksana,” ujar Sartono di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Sartono mengatakan transaksi batu bara untuk pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) lebih efisien dibandingkan minyak dan gas karena didukung pasokan domestik yang kuat serta lebih memungkinkan menggunakan rupiah.

“Batu bara dinilai lebih realistis diterapkan dibandingkan minyak dan gas karena Indonesia memiliki cadangan dan produksi domestik yang besar,” katanya.

 

Pengadaan Batu Bara untuk Keandalan Pasokan Listrik di RI Diperkuat
Cadangan Batu Bara Pembangkit PLN Capai 19 Hari, Dipastikan Aman pada Lebaran 2026
Produksi Batu Bara Dipangkas, Pasokan Listrik di RI Aman?
Ekspor Batu Bara Anjlok Sepanjang 2025, Nilainya Rp409,1 Triliun
Aturan Bea Keluar Batu Bara Tutup Celah Manipulasi Data Perdagangan
Bea Keluar Batu Bara Berlaku Januari 2026, Negara Bisa Raup Rp25 Triliun
