Co-firing PLTU, RI Siap Garap Potensi Sorgum untuk Biomassa

JAKARTA - Tanaman energi dan pangan sorgum sebagai sumber biomassa siap dimanfaatkan di Indonesia. Hal ini melalui kolaborasi strategis PT PLN EPI melalui PLN EPI Investasi dengan PT Young Aviation Indonesia dan PT Berkah Inti Daya.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait pengelolaan potensi pemanfaatan tanaman energi dan pangan sorgum sebagai sumber biomassa di Jakarta.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mengembangkan ekosistem biomassa nasional guna mendukung implementasi program co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk tanaman energi yang berkelanjutan.

Direktur Utama PLN EPI Investasi Yongky Permana Ramlan menyampaikan bahwa kerja sama ini membuka peluang baru dalam pengembangan energi berbasis biomassa yang berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup studi bersama terkait aspek investasi, teknis, dan komersial dalam pengembangan tanaman energi sorgum.

"Kami berharap kolaborasi berbagai pihak dalam pemanfaatan sorgum ini dapat meningkatkan kapasitas produksi biomassa nasional sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN," kata Yongky di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Direktur Utama Young Aviation Indonesia Jung Young Geun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba penanaman sorgum dengan hasil yang menjanjikan.

"Kami telah membuktikan bahwa sorgum memiliki produktivitas tinggi di mana 1 hektare dapat menghasilkan 65 ton biomassa. Jadi, Dengan hasil tersebut, kami optimistis pengembangan sorgum sebagai biomassa dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih luas," jelas Jung.