HOME FINANCE HOT ISSUE

Biomassa untuk PLTU, Ini Cara Perkuat Desa RI Capai Target Net Zero Emission

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |12:05 WIB
Biomassa untuk PLTU, Ini Cara Perkuat Desa RI Capai Target Net Zero Emission
Biomassa untuk PLTU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) melalui program cofiring biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.

Hal ini ditandai dengan kolaborasi strategis antara Direktorat Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT). 

Pasok Biomassa ke 52 PLTU
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan bahwa pada tahun ini PLN EPI ditargetkan menyuplai 3,65 juta ton biomassa ke 52 PLTU PLN di seluruh Indonesia. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi pasokan tahun 2025 sebesar 2,4 juta ton.

“Target ini tentu membutuhkan kolaborasi multipihak. Kami meyakini desa memegang peran kunci karena sumber biomassa tersebar di wilayah pedesaan, baik dari limbah industri kayu, sekam padi, maupun residu pertanian lainnya,” ujar Hokkop dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dia menambahkan pengembangan biomassa tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan melalui penurunan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Proses pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi biomassa ke lokasi pengumpulan ataupun PLTU melibatkan partisipasi aktif warga dan pelaku usaha lokal.

“Oleh karena itu, dukungan Kemendesa sangat strategis. Desa adalah ujung tombak pengembangan biomassa dan bioenergi. Limbah perkebunan, pertanian yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan manfaat ganda, yakni pencapaian target pasokan biomassa ke PLTU PLN  yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui keterlibatan dalam rantai pasok biomassa.

 

Telusuri berita finance lainnya
