HOT ISSUE

Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:24 WIB
JAKARTA - PT PLN (Persero) memanfaatkan sumber biomassa untuk pasokan cofiring pembangkit listrik. Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo menegaskan bahwa cofiring merupakan jembatan penting menuju dekarbonisasi pembangkit eksisting.

"Kuncinya ada pada kepastian pasokan, standardisasi kualitas, dan efisiensi logistik. Dengan marketplace, mismatch kualitas bisa ditekan, partisipasi lokal meningkat, dan operasi pembangkit menjadi lebih andal dalam mendukung penurunan emisi serta mendorong ekonomi sirkular di tingkat akar rumput," katanya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sementara itu di sisi hulu pasokan, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menjelaskan bahwa platform marketplace biomassa memiliki fitur inti berupa registrasi pemasok, penawaran harga/volume, quality gate di hub, serta tracking pengiriman hingga proses penerimaan di pembangkit. Skema digital ini disiapkan untuk direplikasi di pembangkit-pembangkit lain di jaringan PLN.

Platform ini menghubungkan petani/kelompok tani, BUMDes, koperasi dan agregator dengan kebutuhan bahan bakar pembangkit secara terukur mulai dari volume, mutu, hingga logistik.

“Melalui skema hub–sub hub-main hub membuat suplai lebih transparan dan terstandar. Tidak semua material hayati layak bakar karena itu kriteria mutu diseragamkan agar mendekati spesifikasi batu bara, sehingga faktor kapasitas pembangkit tetap terjaga,” jelasnya.

 

