HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |15:20 WIB
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto fokus pada ketahanan dan kemandirian energi nasional. Prabowo turut mendorong sinergi antara sektor swasta, BUMN, dan pemerintah dalam mengelola potensi energi nasional, termasuk energi baru dan terbarukan. 

Prabowo menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Salah satunya optimalisasi pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Timor-1 di Lifuleo, Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kapasitas 2x50 MW.

Komisaris Utama PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Nikson Silalahi pun membawa pesan dua hal terkait ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan saat meninjau PLTU Timor-1, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler.

“Saya sangat menghargai kinerja teman-teman di PLTU Timor-1. Tujuan Saya ke sini ada dua. Pertama untuk menyemangati Bapak-Ibu sekalian agar memandang tugas di sini bukan semata pekerjaan, melainkan bagian dari pelayanan kita kepada bangsa. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, pemerintah menaruh perhatian besar pada ketahanan energi,” ujar Nikson di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Nikson juga menjelaskan tujuan kedua dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kondisi pasokan batu bara di PLTU Timor-1 yang memiliki luas 34 hektare. "Saya ingin memastikan langsung bahwa pasokan batu bara untuk PLTU Timor-1 aman dan mencukupi,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
