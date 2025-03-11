Percepat Gasifikasi di Sulawesi-Maluku, Gantikan BBM dengan LNG

JAKARTA - Proyek gasifikasi pembangkit listrik di klaster Sulawesi-Maluku dipercepat. Hal ini ditandai dengan penandatangan akta pendirian PT Sulawesi Maluku LNG yang dilakukan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama konsorsium mitra strategis pada Senin, 10 Maret 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya lanjutan percepatan pembangunan infrastruktur LNG guna mendukung transisi energi nasional menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

1. Gasifikasi Langkah Strategis Transisi Energi

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa gasifikasi menjadi langkah strategis dalam transisi energi, khususnya dalam menggantikan penggunaan BBM yang berbasis impor dengan LNG (Liquefied Natural Gas), gas alam cair, yang berbasis domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"PLN EPI sebagai Subholding PLN memiliki peran utama dalam memastikan pasokan energi primer yang andal untuk pembangkit PLN Group. Dengan proyek gasifikasi ini, kami ingin mengoptimalkan peran gas sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan," ujar Iwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dia juga menambahkan, penandatanganan ini adalah pencapaian penting dalam perjalanan panjang proyek gasifikasi.

"Alhamdulillah, hari ini kita mencapai milestone penting, yaitu tanda tangan anggaran dasar untuk pembentukan Special Purpose Company (SPC). Ini menjadi tanda bahwa entitas hukum proyek ini telah berjalan, sehingga seluruh kegiatan terkait akan dikelola dengan lebih terstruktur di bawah PT Sulawesi Maluku LNG," ujar Iwan.