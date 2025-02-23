Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi Digas, PLTP Muara Laboh dan PLTSa Legok Diprioritaskan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |21:15 WIB
Transisi Energi Digas, PLTP Muara Laboh dan PLTSa Legok Diprioritaskan
RI Fokus Kembangkan PLTP dan PLTSa. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Steering Committee Joint Task Force menerima kunjungan Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Ambassador for the promotion of the Asia Zero Emission Community (AZEC) Takio Yamada di Jakarta. Menko Airlangga, Ambassador Yamada, dan Chairman Maeda membahas perkembangan AZEC dan rencana kedepan terkait kolaborasi transisi energi.

Menko Airlangga juga menawarkan kerja sama PLTS yang sedang dikembangkan di Riau, transmisi ASEAN Powergrid serta pengembangan energi asal kelapa sawit sebagai bahan bakar penerbangan. Adapun terkait sejumlah tantangan yang muncul dalam pengembangan proyek, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memfasilitasi proses debottlenecking guna mempercepat pelaksanaan proyek.

“Indonesia berharap untuk terus ada peningkatan dan pengembangan dalam proyek-proyek AZEC, salah satunya proyek PLTSa Legok Nangka yang dapat dijadikan sebagai proyek percontohan,” ungkap Menko Airlangga.

1. Komitmen Indonesia terhadap Emisi Karbon

Menko Airlangga mengatakan, inisiatif AZEC menjadi salah satu highlight dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Ishiba Shigeru Januari lalu.

“Kita perlu segera merealisasikan komitmen kedua kepala negara terkait pengembangan dan implementasi proyek unggulan dalam kerangka AZEC, khususnya PLTP Muara Laboh,” ujar Airlangga, Minggu (23/2/2025). 

2. Kerjasama JBIC dengan Indonesia 

Chairman JBIC Tadashi Maeda menyampaikan progres perkembangan kerja sama JBIC di Indonesia, salah satunya transisi energi dengan PLN dalam pengembangan transmisi Jawa Sumatera. 

Menko Airlanggan dengan Perwakilan JBIC

Selain itu, Chairman Maeda juga memaparkan rencana strategis energi baru terbarukan Jepang untuk memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan hingga 2040.

“Jepang mengharapkan dukungan Indonesia untuk implementasi rencana strategis tersebut dan lebih luas untuk pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan bagi kedua negara,” ungkap Chairman Maeda.

 

