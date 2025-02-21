Cara RI Optimalkan Transisi Energi

JAKARTA - Berikut solusi untuk energi berbasis biomassa dan uap dan sistem pengendalian polusi di Indonesia. Solusinya yakni dengan memanfaatkan inovasi dan membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah, mitra industri dan sektor manufaktur.

“Kami akan mempercepat transisi Indonesia menuju ekosistem energi yang lebih bersih dalam perjalanan transisi energi mereka," ujar CEO Thermax Ashish Bhandari, Kamis (20/2/2025).

1. Investasi Pabrik Serap Tenaga Kerja

Pihaknya berinvestasi di pabrik yang fokus untuk menghadirkan produk yang diproduksi secara lokal dengan filosofi, Pabrik ini menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang.

"Kami memperluas operasi kami dengan menambah pabrik lain untuk manufaktur bahan kimia di lokasi yang sama. Rencana kami untuk pertumbuhan di masa depan meliputi perluasan operasi dan penciptaan lebih banyak peluang kerja," tuturnya.

2. Indonesia Percepat Transisi

Indonesia mempercepat transisinya menuju masa depan yang berkelanjutan, di mana perusahaannya menggulirkan kegiatan roadshow di Jakarta. Acara ini menampilkan gabungan antara pameran dan seminar untuk menunjukkan keahlian Thermax dalam solusi udara bersih, energi bersih, dan air bersih.