HOME FINANCE HOT ISSUE

Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |14:15 WIB
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan perkembangan terbaru mengenai Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, menekankan komitmen pendanaan internasional telah meningkat dan menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap proyek energi terbarukan di Tanah Air.

Airlangga mengungkapkan, komitmen awal pendanaan untuk Indonesia telah meningkat dari USD20 miliar menjadi USD21,4 miliar.

"Komitmennya (USD)20 bilion dan sekarang sudah meningkat menjadi (USD)21,4 miliar. Di mana 11 miliar dari IPG (International Partners Group) dan 10 miliar dari GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero)," papar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menegaskan, peningkatan komitmen ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek renewable di Indonesia.

Dari total komitmen JETP, Airlangga menyebutkan bahwa dana yang sudah berhasil dimobilisasi adalah sebesar USD3,1 miliar dengan skema JETP. Selain itu, USD5,5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret.

Adapun beberapa proyek strategis yang saat ini sudah berjalan atau diidentifikasi dalam kerangka JETP meliputi Green Corridor Sulawesi, Program De-dieselisasi (penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel), Program Geothermal di Sumatera, dan Proyek Waste to Energy (WTE) yang dikombinasikan dengan ASEC.

 

