Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |11:39 WIB
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Banjir di Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Pulau Sumatera diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi yang masif terhadap perekonomian nasional.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan total kerugian mencapai Rp68,67 triliun, atau setara dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,29 persen.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyatakan dampak bencana ini secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi nasional, mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Pulau Sumatera.

"Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen," tulis Bhima Yudhistira dalam studinya, dikutip Selasa (2/12/2025).

Secara regional, dampak terberat diprediksi terjadi pada Provinsi Aceh, yang ekonominya diperkirakan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun. Dampak kepada provinsi lain juga dirasakan dari melemahnya arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri.

Celios menyebutkan bahwa perhitungan kerugian ekonomi tersebut didasarkan pada lima jenis kerugian utama. Perhitungan ini meliputi kerugian rumah (masing-masing Rp30 juta), kerugian jembatan (biaya pembangunan kembali Rp1 miliar per jembatan), dan kerugian perbaikan jalan (Rp100 juta per 1.000 meter).

Selain itu, kerugian juga mencakup perhitungan pendapatan keluarga yang hilang selama 20 hari kerja dan kerugian lahan sawah, dengan asumsi kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dan setiap hektar menghasilkan 7 ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement