RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan potensi transaksi sebesar USD8 juta atau sekitar Rp 132 Miliar dalam partisipasi Food Ingredients Europe (FIE) yang digelar di Paris Expo Porte de Versailles, Paris, Perancis.

Event yang berlangsung pada 2-4 Desember 2025 ini merupakan pameran terbesar bagi pelaku industri tambahan makanan di dunia. Di sini, para pelaku industri makanan dan minuman global, dipertemukan dengan pelaku research and development (R&D), production and marketing specialist, hingga produsen aditif pangan, termasuk produk turunan rumput laut serta menampilkan beragam inovasi terbaru terkait dengan ingredients dan services.

"Kali ini kami memfasilitasi Paviliun Indonesia Seaweed yang diisi oleh 6 eksportir produk turunan rumput laut yaitu," terang Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Machmud mengungkapkan keikutsertaan Indonesia pada pameran FIE merupakan penegasan bahwa rumput laut Tanah Air tak kalah dengan dengan negara lain. Komoditas yang disebut sebagai emas hijau perairan Nusantara ini bisa diolah menjadi beragam produk turunan, seperti karaginan, agar dan produk turunan lainnya. yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan baku atau bahan tambahan alami untuk industri berikutnya, tidak hanya industri makanan dan minuman tetapi juga industri farmasi, kosmetik dan aplikasi industri lainnya.

"Kenapa dia menjadi emas hijau, karena rumput laut bisa diturunkan menjadi beragam produk, baik untuk kosmetik, farmasi, pangan hingga energi," tuturnya.