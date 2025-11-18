Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KKP Ajak Masyarakat Jadikan Makan Ikan Gaya Hidup dan Investasi Generasi Emas

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |14:05 WIB
KKP Ajak Masyarakat Jadikan Makan Ikan Gaya Hidup dan Investasi Generasi Emas
Sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus investasi generasi emas.

Ajak­an ini tentu sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Asta Cita kedua yang menekankan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Kami percaya pembangunan manusia unggul, khususnya generasi emas, bisa terwujud apabila kebutuhan gizi terutama proteinnya terpenuhi. Dan ini bisa kita wujudkan mengingat Indonesia sebagai bangsa maritim memiliki ikan sebagai sumber protein," ujar Plt Dirjen PDSPKP, Machmud, Selasa (18/11/2025).

Ditjen PDSPKP pun menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari bimbingan teknis (Bimtek) penanganan dan pengolahan ikan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang be— (kalimat terpotong, perlu dilengkapi)

 

Halaman:
1 2
