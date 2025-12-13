Advertisement
SMART MONEY

Minim Pemahaman, Banyak Pemula Butuh Edukasi dan Diskusi Trading

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |14:24 WIB
Minim Pemahaman, Banyak Pemula Butuh Edukasi dan Diskusi Trading
Banyak pemula yang tertarik mencoba trading masih menghadapi tantangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Banyak pemula yang tertarik mencoba trading masih menghadapi tantangan karena minimnya pemahaman tentang praktik yang aman dan efektif. Peran platform trading pun sangat penting, di mana masyarakat penting diberikan edukasi melalui diskusi interaktif tentang praktik trading yang lebih transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna yang lebih baik.

Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin menyampaikan, platform trading memiliki peran luas, tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi memberikan pemahaman mendasar tentang praktik trading yang aman, transparan, dan berorientasi pada pengalaman pengguna.

Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin

Oleh karena itu, bersama para mitra RRFX menyediakan edukasi berkualitas bagi calon trader di berbagai daerah. Hal ini yang menjadi komitmen untuk terus pengembangan produk, program edukasi, serta peningkatan kualitas layanan.

“Mitra adalah ujung tombak kami di lapangan. Melalui sinergi yang kuat, kami yakin dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil,” ungkap Jonny.

Kemudian dijelaskan juga mengenai gambaran sejumlah peningkatan layanan yang akan dinikmati nasabah. Antara lain eksekusi order lebih cepat dan stabil, transparansi transaksi dan biaya, serta dukungan customer service yang responsive. 

 

