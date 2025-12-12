Tips MotionTrade: Istilah Umum dalam Margin Trading yang Wajib Investor Tahu!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam dunia investasi pasar modal, istilah margin trading sudah tidak asing lagi terdengar. Namun, tidak semua orang benar-benar memahami apa itu margin trading.

Margin trading merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada para nasabahnya. Tujuan fasilitas ini adalah meningkatkan potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor dengan melakukan pembelian saham lebih besar dari modal yang dimiliki. Investor dapat melakukan pembelian saham berkali-kali lipat dari modal yang dimiliki di Rekening Dana Nasabah (RDN) melalui fasilitas tersebut.

MotionTrade telah merangkum hal yang perlu investor ketahui apabila ingin mengaktifkan margin trading di aplikasi MotionTrade, yaitu:

1. Margin Limit

Margin Limit adalah batas maksimum dana pinjaman yang dapat dipergunakan oleh nasabah untuk membeli saham. Margin limit dapat bernilai beberapa kali lipat lebih besar daripada dana yang tersedia dalam RDN nasabah.