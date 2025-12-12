MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Korban Bencana di Sumatera

Penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatera

JAKARTA - MNC Insurance Business Group, yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), bersama MNC Peduli, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana yang melanda beberapa daerah tersebut telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, hunian warga, serta memaksa ribuan masyarakat untuk mengungsi. Kondisi ini menuntut penanganan cepat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan sandang, logistik, dan perlengkapan dasar bagi para penyintas.

Sebagai bentuk respons cepat, MNC Peduli bersama entitas MNC Insurance Business Group menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sandang dan baju layak pakai dengan total donasi yang terkumpul mencapai lebih dari 100 kg. Bantuan ini dihimpun dari internal MNC Insurance Business Group dan disalurkan secara bertahap melalui koordinasi dengan lembaga kemanusiaan setempat agar distribusi dapat berjalan tepat sasaran.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan serta wujud kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan.

“Sebagai bagian dari MNC Group, kami meyakini bahwa perlindungan tidak hanya diberikan melalui produk asuransi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika masyarakat membutuhkan uluran tangan. Aksi ini merupakan komitmen kami untuk hadir dan membantu meringankan beban para korban bencana. Kami berharap bantuan ini dapat mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).