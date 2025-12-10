Advertisement
SMART MONEY

MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Keuangan Mahasiswa Lewat Seminar di MNC University

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:46 WIB
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Keuangan Mahasiswa Lewat Seminar di MNC University
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Keuangan Mahasiswa Lewat Seminar di MNC University. (Foto: Okezone.com/MNC Insurance)
JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), yang merupakan bagian dari grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), hadir pada seminar “Empowered Leadership Through Financial Literacy” yang diselenggarakan Rabu, 10 Desember 2025 di MNC University dan turut disiarkan secara langsung melalui Zoom Meeting.

Acara ini menghadirkan Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life dan Wakil Ketua Umum VI AFTECH, Dr. Risye Dillianti, MBA, sebagai pembicara utama.

Risye menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi kepemimpinan yang efektif di era modern.

“Literasi keuangan bukan hanya tentang mengelola uang, tetapi tentang bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berdampak. Pemimpin yang memahami keuangan akan memiliki kemampuan untuk melihat peluang, mengelola risiko, dan membawa timnya mencapai tujuan dengan lebih strategis,” ujar Risye, Rabu (10/12/2025).

Beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa sebagai calon pemimpin perlu mulai membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. “Ketika mahasiswa memiliki pemahaman keuangan yang kuat, mereka tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga siap memimpin dengan percaya diri di masa depan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
