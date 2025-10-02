Biar Enggak FOMO, Ini Tips Investasi untuk Pemula

JAKARTA – Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia, Yudi Hamka, membagikan kiat sukses berinvestasi kepada investor pemula dalam acara The 11th National Investment Day yang digelar di Universitas Bunda Mulia (UBM), hari ini.

Dalam seminar tahunan yang dihadiri ratusan peserta tersebut, Yudi menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan sebelum terjun ke dunia investasi, terutama agar tidak terjebak dalam tren tanpa pemahaman yang mendalam.

“Supaya kita tidak FOMO, you have to increase the knowledge. Karena ada tipe investor yang cuma ikut-ikutan, tapi sebenarnya dia tidak mengerti fundamentalnya. Ya, tidak salah juga kalau kita tidak memikirkan future-nya,” ungkap Yudi, Kamis (2/10/2025).

Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa pengetahuan dalam investasi tidak hanya terbatas pada aspek teknikal seperti analisis grafik atau valuasi saham, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap kondisi dan profil perusahaan yang menjadi objek investasi.

“Bisa tidak kita baca company profile-nya? Bisa tidak kita baca laporan keuangannya? Bisa tidak kita mengidentifikasi what is the significant issue?” kata Yudi.

Ia menggambarkan otak manusia sebagai ladang kosong yang bisa diisi dengan apa pun, baik hal positif seperti pengetahuan, maupun hal negatif jika tidak diarahkan dengan baik.

Oleh karena itu, menurutnya, investasi terbesar yang bisa dilakukan setiap individu adalah dengan mengembangkan wawasan dan pengetahuan.

“Akal kita, otak kita itu the biggest investment. Itu seperti ladang kosong. Kita bisa tanamkan bunga, kita bisa tanamkan rumput ilalang, kita bisa tanamkan apa pun. Jadi, dari mana kita mulainya? Mulailah dengan menanam pengetahuan di dalam akal pikiran kita,” tegas Yudi.