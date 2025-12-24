MNC Kapital dan Kementerian UMKM Jalin Kerja Sama Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi berkolaborasi dalam upaya penguatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan terintegrasi bagi pelaku UMKM di Indonesia, Rabu (24/12/2025).

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan, percepatan transformasi digital, serta penguatan kapasitas usaha UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menilai kemitraan ini sebagai langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penguatan ekosistem UMKM nasional.

Dia berharap MNC Kapital dapat menjadi pendukung sistem keuangan dalam ekosistem tersebut, sehingga pelaku usaha menengah memiliki kepastian akses pasar dan pembiayaan untuk berkembang lebih jauh.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan yang terintegrasi, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi,” ujar Bagus Rachman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka menyampaikan bahwa pihaknya siap berpartisipasi aktif dalam pengembangan UMKM, khususnya segmen usaha menengah yang dinilai memiliki tantangan tersendiri.