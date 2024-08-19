Alasan MNC Kapital Jalin Kolaborasi dengan Fintech

JAKARTA – Alasan MNC Kapital menjalin kolaborasi dengan Financial Technology (Fintech). PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) juga baru saja bekerja sama dengan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau VENTENY.

Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka mengungkap bahwa pihaknya tidak menutup peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di sektor fintech. Menurutnya, justru saat ini adalah momen yang tepat untuk saling berkolaborasi.

"Kalau dulu kan bank dengan fintech company itu kayaknya saling bersaing, tapi sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang kita berkolaborasi untuk membangun ekosistem finansial agar masyarakat bisa mengambil manfaat," ungkapnya, Senin (18/9/2024).

Yudi mengatakan, kolaborasi strategis tersebut dilakukan guna memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat luas, khususnya bagi mereka para nasabah yang merupakan karyawan dari mitra-mitra MNC Bank.

Dijelaskan, kolaborasi yang terjalin ini akan memberikan tambahan layanan kepada para nasabah. Salah satunya dengan fitur Earn Wage Access (EWA) yang memungkinkan mereka mendapatkan dana talangan di saat kondisi darurat sebelum mereka menerima gaji.