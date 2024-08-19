Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan MNC Kapital Jalin Kolaborasi dengan Fintech

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:06 WIB
Alasan MNC Kapital Jalin Kolaborasi dengan Fintech
MNC Bank dan Fintech jalin kerjasama (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Alasan MNC Kapital menjalin kolaborasi dengan Financial Technology (Fintech). PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) juga baru saja bekerja sama dengan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau VENTENY.

Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka mengungkap bahwa pihaknya tidak menutup peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di sektor fintech. Menurutnya, justru saat ini adalah momen yang tepat untuk saling berkolaborasi.

"Kalau dulu kan bank dengan fintech company itu kayaknya saling bersaing, tapi sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang kita berkolaborasi untuk membangun ekosistem finansial agar masyarakat bisa mengambil manfaat," ungkapnya, Senin (18/9/2024).

Yudi mengatakan, kolaborasi strategis tersebut dilakukan guna memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat luas, khususnya bagi mereka para nasabah yang merupakan karyawan dari mitra-mitra MNC Bank.

Dijelaskan, kolaborasi yang terjalin ini akan memberikan tambahan layanan kepada para nasabah. Salah satunya dengan fitur Earn Wage Access (EWA) yang memungkinkan mereka mendapatkan dana talangan di saat kondisi darurat sebelum mereka menerima gaji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/278/3150351/rups_mnc_kapital-N0s7_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Kantongi Persetujuan Rights Issue dari Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/320/3093486/upaya-mnc-kapital-dukung-indonesia-emas-2045-1kssq4qIiF.jpg
Upaya MNC Kapital Dukung Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086104/strategi-mnc-teknologi-nusantara-percepat-inklusi-keuangan-di-indonesia-ThbbQ3sZg2.png
Strategi MNC Teknologi Nusantara Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086078/100-000-warung-madura-bakal-pakai-qris-motionpay-ini-keuntungannya-Zcw4iwd9Ez.png
100.000 Warung Madura Bakal Pakai QRIS MotionPay, Ini Keuntungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051477/jalin-kolaborasi-mnc-bank-dan-venteny-bakal-permudah-nasabah-dapat-dana-talangan-sebelum-gajian-1wnW5q46Gy.jpg
Jalin Kolaborasi, MNC Bank dan Venteny Bakal Permudah Nasabah Dapat Dana Talangan Sebelum Gajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3045207/mnc-kapital-bank-bjb-eksplorasi-kerja-sama-layanan-digital-Q4FInHQXYd.jpg
MNC Kapital-Bank BJB Eksplorasi Kerja Sama Layanan Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement