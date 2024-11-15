Advertisement
HOT ISSUE

Strategi MNC Teknologi Nusantara Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |14:21 WIB
Strategi MNC Teknologi Nusantara Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia
Strategi MNC Teknologi Nusantara Percepat Inklusi Keuangan (Foto: MPI)
JAKARTA - Unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), PT MNC Teknologi Nusantara berkomitmen mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Sudah ada strategi yang direalisasikan MNC Teknologi Nusantara untuk mempercepat inklusi keuangan.

Direktur Utama MNC Teknologi Nusantara Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, inklusi keuangan di Indonesia belum merata. Hal ini ditandai dengan akses layanan keuangan yang belum merata di masyarakat.

Dari kondisi tersebut, MNC Teknologi Nusantara turut mengambil peran besar untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan keuagan di kalangan akar rumput.

Salah satunya strategi yang dilakukan perusahaan dengan mengintegrasikan QRIS MotionPay sebagai alat pembayaran digital di warung UMKM. Dalam konteks ini, MNC Teknologi Nusantara menggandeng PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) atau MP Store.

“Ya tentunya, misalkan di Indonesia yang kita ketahui inklusi keuangan belum merata, jadi salah satu yang kita upayakan adalah untuk mendorong usaha mikro untuk bisa naik kelas,” ujar Jessica di Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Halaman:
1 2
