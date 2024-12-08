Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya MNC Kapital Dukung Indonesia Emas 2045

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:14 WIB
Upaya MNC Kapital Dukung Indonesia Emas 2045
Direktur MNC Kapital Muhammad Suhada. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Kapital bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini diungkap Direktur MNC Kapital Muhammad Suhada.

Dikatakan, sinergi senantiasa dilakukan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Dirinya menyebut MNC Kapital akan terus memberikan support bagi bangsa melalui MNC Financial Services.

"Kita sebagai MNC Kapital, kita akan terus men-support pembangunan Indonesia, terutama untuk inklusi keuangan," ungkap Suhada saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024).

"Kita punya banyak macam perusahaan di industri keuangan, terutama juga digital payment, dan kita akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan semuanya untuk membangun Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Suhada memaparkan, salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah dengan menjadi sponsor acara Gerak Jalan Sinergi Pirikan Lima Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V yang dipelopori Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dirinya berharap dengan sinergi ini bisa membangun peluang kolaborasi dari lintas profesi dan lintas sektor dengan putra-putri terbaik bangsa yang tergabung dalam ikatan alumni tersebut, yang memang memiliki banyak sosok hebat.

