Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Kapital-Bank BJB Eksplorasi Kerja Sama Layanan Digital

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:37 WIB
MNC Kapital-Bank BJB Eksplorasi Kerja Sama Layanan Digital
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo Soal Kerjasama MNC Kapital dengan Bank BJB. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kerja sama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb (BJBR) diyakini saling menguntungkan. Kemitraan kedua belah pihak semakin diperkuat dengan komitmen untuk mengeksplorasi pengembangan produk dan layanan keuangan digital.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan MNC Kapital memiliki rangkaian layanan keuangan yang lengkap dan terintegrasi. Holding keuangan MNC Group ini juga didukung penuh ekosistem MNC Media & Entertainment, sehingga membuka peluang eksplorasi kerja sama bisnis lainnya.

“MNC Media ini posisinya sangat kuat di Indonesia, jadi bisa membuka kerja sama lainnya seperti dengan aplikasi hiburan RCTI+ dan Vision+. Saya yakin, MNC Kapital dan Bank BJB bisa saling memberi manfaat signifikan dan maju bersama dalam ranah layanan keuangan digital di Indonesia,” kata Hary di Ballroom T Tower Bank BJB, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka menambahkan pihaknya mengapresiasi langkah Bank BJB yang berkenan menjadi mitra strategis dari MNC Kapital dan unit-unitnya.

Kolaborasi ini akan menyasar digital payment kedua belah pihak. Platform MotionPay dan Flash Mobile milik MNC Kapital akan bertindak sebagai sumber pembayaran dan biller aggregator untuk aplikasi mobile banking, DIGI bank bjb.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/278/3150351/rups_mnc_kapital-N0s7_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Kantongi Persetujuan Rights Issue dari Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/320/3093486/upaya-mnc-kapital-dukung-indonesia-emas-2045-1kssq4qIiF.jpg
Upaya MNC Kapital Dukung Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086104/strategi-mnc-teknologi-nusantara-percepat-inklusi-keuangan-di-indonesia-ThbbQ3sZg2.png
Strategi MNC Teknologi Nusantara Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086078/100-000-warung-madura-bakal-pakai-qris-motionpay-ini-keuntungannya-Zcw4iwd9Ez.png
100.000 Warung Madura Bakal Pakai QRIS MotionPay, Ini Keuntungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051491/alasan-mnc-kapital-jalin-kolaborasi-dengan-fintech-hd1JPCioBL.jpg
Alasan MNC Kapital Jalin Kolaborasi dengan Fintech
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051477/jalin-kolaborasi-mnc-bank-dan-venteny-bakal-permudah-nasabah-dapat-dana-talangan-sebelum-gajian-1wnW5q46Gy.jpg
Jalin Kolaborasi, MNC Bank dan Venteny Bakal Permudah Nasabah Dapat Dana Talangan Sebelum Gajian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement