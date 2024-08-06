MNC Kapital-Bank BJB Eksplorasi Kerja Sama Layanan Digital

JAKARTA - Kerja sama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb (BJBR) diyakini saling menguntungkan. Kemitraan kedua belah pihak semakin diperkuat dengan komitmen untuk mengeksplorasi pengembangan produk dan layanan keuangan digital.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan MNC Kapital memiliki rangkaian layanan keuangan yang lengkap dan terintegrasi. Holding keuangan MNC Group ini juga didukung penuh ekosistem MNC Media & Entertainment, sehingga membuka peluang eksplorasi kerja sama bisnis lainnya.

“MNC Media ini posisinya sangat kuat di Indonesia, jadi bisa membuka kerja sama lainnya seperti dengan aplikasi hiburan RCTI+ dan Vision+. Saya yakin, MNC Kapital dan Bank BJB bisa saling memberi manfaat signifikan dan maju bersama dalam ranah layanan keuangan digital di Indonesia,” kata Hary di Ballroom T Tower Bank BJB, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka menambahkan pihaknya mengapresiasi langkah Bank BJB yang berkenan menjadi mitra strategis dari MNC Kapital dan unit-unitnya.

Kolaborasi ini akan menyasar digital payment kedua belah pihak. Platform MotionPay dan Flash Mobile milik MNC Kapital akan bertindak sebagai sumber pembayaran dan biller aggregator untuk aplikasi mobile banking, DIGI bank bjb.