HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:00 WIB
Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini batas waktu klaim diskon listrik 50 persen hingga November 2025. Diskon listrik hingga 50% masih berlaku sampai 23 November 2025.

Program tambah daya ini berlaku bagi pelanggan rumah tangga satu fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA. 

Masyarakat yang dapat diskon ini merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Selain itu, pelanggan yang ingin mengikuti program ini wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya terlebih dahulu. Proses pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus datang ke kantor PLN.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750. 

 

