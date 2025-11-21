Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |18:37 WIB
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
Ada orang terkaya di Indonesia yang menguasai hampir separuh total kekayaan nasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa ada orang terkaya di Indonesia yang menguasai hampir separuh total kekayaan nasional. Hal ini menjadi salah satu faktor ketimpangan distribusi kekayaan di Tanah Air.

"Kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya dalam keynote speech Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, dikutip Jumat (21/11).

Cak Imin menilai kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi lima persen yang stabil selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan bagi banyak keluarga.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi makro tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi rumah tangga.

"Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan," lanjutnya.

Ia menekankan bahwa pendapatan keluarga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan kebutuhan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Banyak pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182467//viral-9i31_large.jpg
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181934//nusron_wahid-nQfC_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180820//kaya-I1Kj_large.jpg
Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653//bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186//pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement