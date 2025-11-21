1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?

Ada orang terkaya di Indonesia yang menguasai hampir separuh total kekayaan nasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa ada orang terkaya di Indonesia yang menguasai hampir separuh total kekayaan nasional. Hal ini menjadi salah satu faktor ketimpangan distribusi kekayaan di Tanah Air.

"Kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya dalam keynote speech Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, dikutip Jumat (21/11).

Cak Imin menilai kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi lima persen yang stabil selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan bagi banyak keluarga.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi makro tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi rumah tangga.

"Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan," lanjutnya.

Ia menekankan bahwa pendapatan keluarga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan kebutuhan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Banyak pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.