Ini Dia Penerima Bansos PKH, Sembako dan BLT Kesra Sepanjang 2025

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan, maupun penyaluran bansos dari PKH, sembako, hingga BLT Kesra sepanjang 2025.

Kemensos mencatat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, lebih dari 18 juta KPM mendapatkan bantuan sembako, serta 96,8 juta jiwa ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Di samping itu, penebalan bansos Juni–Juli juga telah disalurkan kepada 17,72 juta KPM, dan BLT Kesra kepada 33,2 juta KPM yang disalurkan dari Oktober hingga Desember.

Selain bansos, Kemensos juga melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam melakukan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Kemensos juga mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri melalui pemberdayaan. Sebanyak 77.932 keluarga telah digraduasi dari penerima manfaat dan menjadi pelaku usaha mandiri.

“Melalui program yang terukur dan terstruktur, keluarga-keluarga penerima bansos pada akhirnya nanti akan pindah ke program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” tutur Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sabtu (3/1/2026).

Selanjutnya, pada layanan untuk kelompok rentan melalui rehabilitasi sosial, sebanyak 12.119 unit alat bantu aksesibilitas telah disalurkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas, 6.209 orang lansia dapat melihat kembali melalui operasi katarak gratis, 3.042 orang mendapatkan pembinaan kewirausahaan, serta layanan lainnya yang menjangkau 12 Penerima Atensi Sosial (12-PAS) di seluruh Indonesia.