HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng MNC Kapital, Bank BJB (BJBR) Perkuat Layanan Keuangan Digital

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:24 WIB
Gandeng MNC Kapital, Bank BJB (BJBR) Perkuat Layanan Keuangan Digital
MNC Kapital Teken MoU dengan Bank BJB. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb (BJBR) menggandeng PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dalam menjalin kolaborasi strategis atas produk dan layanan keuangan, sekaligus mendukung digitalisasi keuangan.

Direktur Utama PT Bank BJB Tbk (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan, sinergi Bank BJB dengan MNC Kapital menandai langkah strategis dalam pengembangan bisnis perusahaan.

Bersama MNC Kapital, Bank BJB siap memperluas inovasi produk dan layanan keuangan digital dalam mendorong pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.

“Kerja sama dengan MNC Kapital dapat menjadi katalisator untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk serta layanan keuangan Bank BJB menjadi lebih baik dan lebih inklusif,” kata Yuddy dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ballroom T Tower Bank BJB, Selasa (6/8/2024).

Yuddy menambahkan sinergitas dengan holding MNC Grup tersebut juga dapat membuka peluang kerja sama baru, memperkuat struktur keuangan, sekaligus memperluas layanan digital bank BJB.

Salah satunya melalui sinergi fitur aplikasi Motion yang dimiliki MNC Kapital dengan aplikasi Digi Smart Mobile Banking Banking dari Bank BJB.

“Kami yakin bahwa melalui kolaborasi ini kita dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu bersaing di era digital yang tentunya akan semakin dinamis,” terangnya.

