18 Jamkrida Jalin Kerja Sama dengan 4 Unit Bisnis MNC Kapital

JAKARTA – PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) telah menggelar kerja sama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management, MNC Insurance, MNC Life dan MNC Insurance Broker.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) Agus Subrata yang juga hadir di acara penandatangan MoU itu mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya memperkuat industri penjaminan kredit di Indonesia lantaran kedepan akam mendapatkan dukungan penuh dari MNC Group.

BACA JUGA: Ini Alasan MNC Asset Gandeng Jamkrida

"Acara ini juga dihadiri dan ditandangani oleh para Direktur Utama (dirut) atau CEO di 18 kota yang ada di seluruh indonesia karen kebetulan kami habis melakukan rapat kerja yang juga difasilitasi oleh MNC Group," jelasnya usai penandatanganan MoU yang digelar di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Agus bilang, terdapat beberapa hal yang menjadi lingkup kerja sama antara Jamkrida dan MNC Group salah satunya bersama MNC Asset Management.

"Jadi MNC adalah Group besar, ada MNC Asset Management, ada Asset Insurance dan lain-lain yang juga dibutuhkan oleh Jamkrida. Sehingga memang ada beberapa yang kami kerjasamakan juga dengan MNC termasuk medianya juga karena kami butuh adanya corporate branding yang memang dimiliki MNC Group," tutupnya.