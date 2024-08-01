Gandeng Bank Sumsel Babel, Presdir MNC Bank: Beri Nilai Tambah

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Rita Montagna menyatakan MNC Bank dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) sudah menjalin kerja sama melalui transaksi interbank dari tahun 2018.

Adapun MNC Bank dan Bank Sumsel Babel kembali bersinergi untuk saling mendukung kegiatan operasional bisnis dalam berbagai aspek.

"Kami meyakini jalinan kerja sama yang telah terbentuk tersebut cukup solid, dan ingin mengeksplorasi lebih jauh lagi potensi kolaborasi yang dapat dikerjakan bersama Bank Sumsel Babel di beberapa aspek, demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan bisnis MNC Bank dan Bank Sumsel Babel ke depannya," ungkap Rita saat ditemui usai acara Signing Ceremony MoU antara MNC Bank dengan Bank Sumsel Babel, Kamis (1/8/2024).

Selain transaksi interbank, rencananya MNC Bank akan berkolaborasi dalam aspek lending, antara lain sindikasi kredit dan white labelling kartu kredit.

Selain itu, ada potensi juga untuk dilakukan kerja sama yang melibatkan asuransi dari MNC Group, kemudian MNC Asset Management serta MNC Sekuritas.