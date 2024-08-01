MNC Bank dan Bank Sumsel Babel Perkuat Kerja Sama Tingkatkan Transaksi

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel). Adapun MNC Bank adalah anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan bagian MNC Group (BHIT).

Kesepakatan ini menunjukkan komitmen MNC Bank dan Bank Sumsel Babel untuk saling mendukung kegiatan operasional bisnis dalam berbagai aspek, antara lain namun tidak terbatas pada kerja sama Call Money, Foreign Exchange & Derivatives, Repo Global Master Repurchase Agreement (GMRA), White Labeling Kartu Kredit MNC dan Sindikasi Kredit.

Prosesi tersebut dilakukan Rita Montagna (Presiden Direktur MNC Bank) dan Achmad Syamsudin (Direktur Utama Bank Sumsel Babel), serta turut disaksikan oleh Yudi Hamka (Direktur Utama MNC Kapital), Risye DiIianti (Direktur Utama MNC Life), Dimas Aditya Ariadi (Direktur MNC Asset Management), serta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.

"MoU yang telah kami tandatangani bersama hari ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk saling mendukung kegiatan operasional bisnis antara MNC Bank dan Bank Sumsel Babel," ujar Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dalam acara Signing Ceremony MoU antara MNC Bank dengan Bank Sumsel Babel, Kamis (1/8/2024).

Di sisi lain Direktur Utama MNC Kapital (BCAP) Yudi Hamka menegaskan MNC Kapital senantiasa mendukung inisiasi kerja sama yang dijalin oleh MNC Bank.