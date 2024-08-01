Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan MNC Asset Gandeng Jamkrida

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |21:53 WIB
Ini Alasan MNC Asset Gandeng Jamkrida
MNC Asset Management dan Jamrkrida (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) telah melakukan kerjasama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management, MNC Insurance, MNC Life dan MNC Insurance Broker.

Penandatangan dilakukan Dirut MNC Insurance Broker Fakhrul Razy, Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, Dirut MNC Life Risye Dillianti dan Direktur Marketing MNC Insurance Rizki Lovanto Soedjoko dengan beberapa pimpinan Jamkrida dari seluruh Indonesia.

"Jadi kita hari ini ada tandatangan nota kesepahaman antara unit bisnis MNC salah satunya kami, MNC Asset Managemenet dengan seluruh Jamkrida di Indonesia ada 18 totalnya yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda)," jelas Dimas usai penandatanganan yang di di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dimas menjelaskan MNC Asset, sebagai salah satau manajer investasi di Indonesia nantinya akan mengelola dana dari Jamkrida. Sementara dengan unit bisnis MNC Kapital lainnya, kerjasama terkait dengan asuransi untuk teman-teman di Jamkrida secara keseluruhan.

"Kami dari MNC Group dibawah PT MNC Kapital memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida karena bisnis penjaminan kredit merupakam bisnis yanh cukup baik. Apalagi mereka ini kan BUMD jadi dari provinsi masing-masing," tutur Dimas.

Halaman:
1 2
