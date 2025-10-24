Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |16:43 WIB
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
Edukasi Reksa Dana di Untag Surabaya (Foto: Okezone)
SURABAYA  – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. 

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas bersama Sucorinvest Asset Management menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada Kamis (23/10/2025). 

Materi edukasi disampaikan oleh Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Felisya Wijaya dan Marketing MNC Sekuritas Surabaya Tais Maulana Hanif.

President Director PT Sucorinvest Asset Management Jemmy Paul Wawointana dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kegiatan Having Fund di Jawa Timur ini sejalan dengan semangat Bulan Inklusi Keuangan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya dalam bidang investasi reksa dana.

“Kami berharap semakin banyak generasi muda yang berani mulai berinvestasi dan memahami manfaat reksa dana sejak dini,” tulisnya. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAG Surabaya Ida Ayu Sri Brahmayanti mengatakan bahwa antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan bertanya selama sesi berlangsung.

 

