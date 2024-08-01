Gandeng MNC Bank, Dirut Bank Sumsel Babel Yakin Bisnis Tumbuh

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) menyambut baik kerja sama dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP).

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengatakan, perusahaan mempunyai visi-misi untuk bertumbuh lewat digital salah satunya bekerja sama dengan MNC Bank dan menargetkan laba bisa tumbuh hingga Rp1 triliun.

"Visi kita melalui layanan digital, aset kita sekarang dari Rp37-38 triliun, kemudian kita mempunyai laba kemarin kita tutup di Juni itu sekitar hampir mendekati Rp400 miliar, nah sekarang kita mencoba tumbuh di atas Rp1 triliun labanya, insya Allah 2025-2026 bisa Rp1 triliun," kata Syamsudin dalam acara Signing Ceremony MoU antara MNC Bank dengan Bank Sumsel Babel, Kamis (1/8/2024).

Syamsudin menyebut, yang menjadi tugas adalah pertumbuhan Bank Sumsel Babel diharapkan tak hanya lewat perbankan, tetapi dari masyarakat bisa menikmati layanan tersebut, apalagi di wilayah Sumatera Selatan masih banyak yang ketinggalan.

BACA JUGA: MNC Bank dan Bank Sumsel Babel Perkuat Kerja Sama Tingkatkan Transaksi

"Inilah challenge-challenge kita yang harus dihadapi kedepan," ujarnya.