Catatkan Kinerja Positif di 2025, MNC Asset Management Optimistis Reksa Dana Terus Tumbuh pada 2026

JAKARTA - MNC Asset Management mencatatkan pencapaian positif sepanjang tahun 2025. Hingga akhir tahun, Asset Under Management (AUM) MNC Asset Management tumbuh sebesar 47,34% dibandingkan awal tahun 2025, mencerminkan kepercayaan investor yang terus meningkat terhadap produk-produk investasi MNC Asset Management.

Pertumbuhan AUM tersebut didorong oleh kontribusi sejumlah produk unggulan MNC Asset Management seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah (24,09%) dan Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Lancar (21,17%), yang memberikan kontribusi terhadap total AUM berdasarkan data per 30 Desember 2025.

Kinerja positif ini juga tercermin dari performa produk, khususnya MNC Dana Syariah, yang mencatatkan indikasi imbal hasil 0,75% dalam periode 1 bulan (net), lalu MNC Dana Lancar dengan indikasi imbal hasil 5,80% 1 tahun (net), serta MNC Dana Ekuitas dengan indikasi imbal hasil 53,78% 1 tahun (net) berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 2 Januari 2026. Capaian ini menunjukkan pengelolaan portofolio yang efektif serta daya tarik produk syariah MNC Asset Management di tengah dinamika pasar.

Sepanjang tahun 2025, MNC Asset Management juga terus memperluas jaringan distribusi dengan menambah kerja sama baru dengan enam Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yaitu Bank Neo Commerce, bjb Sekuritas, CGS International Sekuritas Indonesia, KB Valbury Sekuritas Indonesia, Korea Investment & Sekuritas Indonesia, dan Victoria Sekuritas Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk investasi MNC Asset Management.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan optimismenya terhadap prospek industri reksa dana di tahun 2026. MNC Asset Management yakin instrumen investasi reksa dana akan terus tumbuh di 2026, melihat tren penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi. Dengan kondisi tersebut, reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik.

"Produk Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah, lalu Reksa Dana Pendapatan Tetap seperti MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah di 2026 akan tetap menarik dengan strategi yang stabil dan kompetitif di tengah ketidakpastian yang masih cukup tinggi,” ujar Dimas di Jakarta, Rabu (7/1/2026).