HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:26 WIB
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana (Foto: iNews Media Group)
A
A
A

BANDUNG -  MNC Asset Management resmi menjalin kerja sama strategis dengan BJB Sekuritas dalam bidang pemasaran produk reksa dana. Hal ini dalam upaya memperkuat pertumbuhan industri pasar modal dan meningkatkan inklusi keuangan.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan pada Kamis, 16 Oktober 2025, di kantor pusat BJB Sekuritas, Bandung.

Melalui kolaborasi ini, BJB Sekuritas akan menjadi mitra resmi dalam memasarkan berbagai produk reksa dana milik MNC Asset Management.

Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi produk investasi ke masyarakat, terutama melalui jaringan luas yang dimiliki BJB Sekuritas.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem distribusi dan memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang mudah dijangkau.

“Kami menyambut positif kerja sama dengan bjb Sekuritas yang memiliki jaringan kuat dan basis nasabah yang luas. Ini merupakan APERD ke-19 kami. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi investasi reksa dana yang mudah diakses dan relevan bagi masyarakat,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, sinergi dengan bjb Sekuritas juga menjadi bentuk komitmen MNC Asset Management dalam mendukung pengembangan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan BJB Group.

Sementara itu, Direktur Utama bjb Sekuritas, Maryadi Suwondo, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam memperluas ragam produk investasi yang ditawarkan kepada nasabah.

“Kerja sama ini menandai komitmen kami untuk memperluas pilihan produk investasi yang kompetitif bagi nasabah, sekaligus mendukung pertumbuhan industri reksa dana di Tanah Air,” ungkap Maryadi.

 

Telusuri berita finance lainnya
