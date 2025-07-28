MNC Asset dan Korea Investment Sekuritas Indonesia Buka Akses Investasi Reksa Dana Lebih Mudah

JAKARTA — Reksa dana menjadi pilihan favorit di tengah meningkatnya kesadaran finansial masyarakat. Pasalnya, reksa dana dapat diakses oleh berbagai kalangan dan menawarkan fitur diversifikasi dengan modal terjangkau.

Permintaan terhadap layanan investasi yang praktis pun terus tumbuh, seiring makin banyaknya generasi muda yang ingin mulai berinvestasi tanpa ribet.

Memahami hal tersebut, MNC Asset Management resmi menggandeng Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) sebagai mitra strategis untuk memperluas pemasaran reksa dana (APERD). Kini, produk unggulan reksa dana MNC Asset Management seperti Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah, serta Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah dapat langsung diakses lewat aplikasi iKISI yang user-friendly.

Berdasarkan kinerja NAB per 25 Juli 2025, Reksa Dana MNC Dana Lancar menghasilkan imbal hasil 5,65% net per tahun dan MNC Dana Syariah Barokah menghasilkan imbal hasil 5,52% net per tahun. Sementara itu, Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Likuid memberikan imbal hasil yang lebih menarik lagi, yaitu 7,34% net per tahun, dan MNC Dana Syariah mencapai imbal hasil 7,07% net per tahun.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, mengatakan kerja sama ini adalah langkah nyata MNC Asset dalam memberikan akses investasi reksa dana yang makin luas dan mudah bagi masyarakat.

"Kami optimistis sinergi dengan KISI akan membawa pengalaman investasi yang lebih baik, sekaligus membuka pintu kolaborasi yang lebih besar ke depan," ujarnya, Senin (28/7/2025).