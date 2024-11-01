Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 22,3%, Laba Bersih MNC Kapital Capai Rp117,7 Miliar di Kuartal III-2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:18 WIB
Naik 22,3%, Laba Bersih MNC Kapital Capai Rp117,7 Miliar di Kuartal III-2024
MNC Kapital catat kenaikan laba pada kuartal III 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatat kenaikan laba bersih pada kuartal III 2024. Total pendapatan konsolidasi BCAP mencapai Rp2,3 triliun atau naik 10,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Kontrobusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan bunga dan dividen yang tumbuh 3,3% yoy dari Rp1,4 triliun pada kuartal III 2024. Pendapatan bunga dan dividen memiliki porsi sebesar 59,6% terhadap total pendapatan BCAP.

Pendapatan BCAP lainnya berasal dari pendapatan premi bersih senilai Rp487,72 miliar, pendapatan digital senilai Rp257,11 miliar, pendapatan pasar modal senilai Rp163,77 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah senilai Rp24,8 miliar dan pendapatan operasional lainnya senilai Rp46,1 miliar per akhir September 2024.

Dengan kenaikan tersebut, BCAP membukukan laba bersih senilai Rp117,73 miliar selama sembilan bulan pertama tahun ini. Laba bersih BCAP naik sebesar 22,3% (yoy) dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun lalu senilai Rp96,27 miliar.

1 2
