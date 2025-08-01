Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan MNC Kapital (BCAP) Tembus Rp1,87 Triliun di Semester I-2025, Naik 22,3%

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |08:47 WIB
Pendapatan MNC Kapital (BCAP) Tembus Rp1,87 Triliun di Semester I-2025, Naik 22,3%
Pendapatan MNC Kapital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) membukukan kinerja positif sepanjang semester pertama 2025 (H1-2025), dengan pendapatan konsolidasian mencapai Rp1,87 triliun, tumbuh 22,3% year-on-year (yoy) dibandingkan H1-2024. 

Pendapatan bunga dan dividen tetap menjadi kontributor utama pendapatan BCAP, mendominasi 55,8% terhadap total pendapatan atau senilai Rp1,04 trilliun, naik 9,5% yoy dari Rp951,1 miliar di H1-2024. 

Pendapatan BCAP lainnya meliputi pendapatan premi bersih yang melesat 129,5% yoy dari Rp225,1 miliar pada H1-2024 menjadi Rp516,5 miliar di H1-2025, dan berkontribusi sebesar 27,7%. Dilanjutkan dengan pendapatan digital sebesar Rp182,4 miliar, pendapatan pasar modal Rp84,6 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah Rp18,6 miliar, dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp21,9 miliar pada akhir Juni 2025. 

Pada H1-2025, laba bersih Perseroan meningkat menjadi Rp107,1 miliar, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp91,8 miliar. 

Dari sisi neraca, total aset konsolidasi BCAP meningkat menjadi Rp30,0 triliun per 30 Juni 2025, dari Rp29,5 triliun pada 31 Desember 2024. 

Total liabilitas konsolidasi bertambah menjadi Rp24,0 triliun pada akhir Juni 2025 dari Rp22,3 triliun di akhir Desember 2024. Pada H1-2025, total ekuitas tercatat sebesar Rp6,0 triliun, dibandingkan Rp7,2 triliun di FY-2024.

Dari sisi unit bisnis, MNC Bank menyumbang porsi terbesar mencapai 44,8% pada H1-2025. Diikuti oleh MNC Life sebesar 27,0%, MNC Insurance 8,4%, MNC Finance 5,8%, MNC Sekuritas 5,7%, MNC Leasing 4,3%, MNC Teknologi Nusantara 3,1%, FM Digital Solution 0,5%, dan MNC Asset Management 0,3%.

 

Halaman:
1 2
